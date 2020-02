Couches bébé, lait, pédiatre, bien accueillir un nourrisson à la maison

L’arrivée d’un nourrisson à la maison est un moment délicat dans la vie d’un couple, surtout lorsqu’il s’agit du premier enfant. Quelques précautions à prendre pour que tout se passe bien.

Après la naissance de bébé, la maternité sert également de lieu d’apprentissage pour les parents. Le personnel médical, médecins, infirmiers et assistants maternels prodiguent les conseils nécessaires aux premières semaines de bébé : les gestes à accomplir, la préparation du biberon et toutes les précautions à suivre. Mais l’arrivée effective à la maison place parfois les parents face à des réalités plus complexes.

Couches et hygiène du bébé

Si les parents et la maman du bébé ont choisi l’allaitement au sein, la question de la nourriture ne se posera qu’à travers d’éventuels compléments alimentaires. Dans l’autre cas de figure, il faudra bien choisir sa marque de lait en poudre et suivre les conseils des médecins pour les doses, la température et la fréquence des biberons.

Les couches pour bébé : tout un cérémonial

L’hygiène du nourrisson puis du bébé est une question fondamentale pour son bien être. Un bébé aux fesses sales ne se sentira pas bien et aura tendance à la manifester par des cris et des pleurs. Les parents devront être attentifs à cela. Et, à l’instar de tous les papas et mamans passer par l’exercice du changement de la couche rempli de pipi ou de caca parfois abondant et malodorant ! Pour les parents pressés, une marque comme Little Big Change propose un service bien pratique de livraison à domicile. Pour en savoir plus sur la marque de couches : délais de livraisons, conditions de paiement, rétractation etc.

Le bain de bébé : sécurité et bien être

Un autre aspect de l’hygiène et du bien être du nourrisson passe par des bains fréquents. Les bébés adorent le bain. C’est un temps d’échange et de douceur. Mais c’est aussi un temps dangereux. Il ne faut jamais laisser bébé sans surveillance dans le bain. Et il est primordial de bien suivre les conseils des praticiens. La température de l’eau doit ainsi être vérifiée avec soin à l’aide d’un thermomètre adapté. La tenue de l’enfant doit aussi être effectuée avec le plus grand soin : notamment au niveau du crâne du nourrisson. Le choix du savon ou de la mousse lavante devra également faire l’objet d’une particulière attention.

Le bain offre souvent l’occasion d’échanger avec bébé par des caresses, des paroles et des sourires. La sortie du bain pourra également se prolonger par une séance de massage sur la table à langer. Les bébés adorent et en seront plus apaisés.

Le suivi de bébé par un pédiatre

C’est une exigence : le bébé doit être suivi par un médecin : généraliste ou spécialiste comme un pédiatre. Régulièrement, le nouveau né devra être mesuré et pesé pour bien vérifier l’évolution de ce petit être fragile en devenir. Le pédiatre pourra également répondre aux nombreuses questions que les parents pourraient se poser sur l’alimentation, le repos ou l’hygiène du bébé. En cas de problème, le médecin pourra apporter un diagnostic et établir un traitement. Le professionnel de santé sera également là pour veiller au suivi de la vaccination de l’enfant. Ses conseils devront être suivis à la lettre.

Les premières semaine après l’arrivée d’un nourrisson à la maison sont souvent difficiles pour les parents. Bébé pleure souvent, il vous réveille pendant la nuit. Il arrive aussi de ne pas comprendre son attitude. C’est un temps de patience, d’exigence et de veille qui offrira des joies immenses.