Ligue 1. Toulouse Strasbourg à quitte ou double

Toulouse Strasbourg c’est l’affiche du bas du classement programmée ce mercredi soir pour le compte de la 23e journée de championnat ligue 1 de football. Toulouse, dernier avec déjà cinq points de retard sur Nîmes, avant dernier , rencontre une équipe de Strasbourg classée 12e. Le TFC doit absolument gagner pour prendre les trois points et ne pas laisser le gouffre qui le sépare désormais du premier club non relégable s’élargir plus encore. Il est à noter que les Violets n’ont pas gagné de match depuis plusieurs mois, ont réussi le week end dernier à mettre fin à la spirale des défaites en allant faire match nul à Amiens . Ce Toulouse Strasbourg aura valeur de test match avant un déplacement périlleux à Marseille , actuel dauphin d’un Paris Saint Germain intouchable. Lors du match aller début décembre, Strasbourg s’était imposé 4 à 2. L’année dernière les alsaciens étaient venus battre Toulouse 2 à 1.

