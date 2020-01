Reprendre le sport : la bonne idée pour cette nouvelle année

En ce début d’année 2020 vous avez décidé de prendre une bonne résolution : refaire du sport. Un choix à la fois bon pour la santé et la forme mais qui exige quelques précautions. Comment bien reprendre le sport ? Quels bénéfices en attendre ? Quelles précautions suivre ?

Pourquoi reprendre une activité physique

Le début d’année est toujours propice aux bonnes résolutions. Reprendre une activité physique en fait souvent parti. Le sport présente de nombreux avantages mais bloquer quelques heures par semaine peut être difficile à aménager.

Organiser son planning

S’aménager des heures pour reprendre une activité physique peut s’avérer rapidement compliqué. Pour les sports collectifs il conviendra de s’inscrire à un club puis en respecter les horaires. Pour les sports individuels, l’organisation de son emploi du temps est plus aisé à considérer. Aller à la piscine, reprendre des courses de vélo ou faire du jogging ne dépend que de ses choix. Chacun peut même suivre un programme d’entraînement à domicile librement pour l’adapter à son rythme : après les heures de travail ou en week end.

Le sport pour évacuer le stress

Refaire du sport est bon pour la santé. Tous les médecins s’accordent sur ce point. La pratique sportive permet d’évacuer le stress en se concentrant non sur des problèmes quotidiens mais sur le jeu ou l’effort. Avec certaines précautions le sport est bénéfique pour le corps. Pratiquer le jogging, la gymnastique ou le tennis a pour conséquence d’améliorer son rythme cardiaque. En brûlant des calories par les efforts accomplis on peut aussi soigner sa ligne et finalement sa confiance en soi.

Refaire du sport, les précautions à prendre

Que ce soit en compétition on en loisir, pour la pratique sportive exige quelques attentions. Reprendre du sport à un certain âge ou dans certaines conditions doit se faire sous le contrôle d’un médecin.

Sport loisir ou sport compétition

Si vous optez pour le sport de compétition, le club ou la fédération choisie exigera, à n’importe quel âge un certificat médical pour autoriser votre inscription. Pourquoi ? Parce que l’effort est aussi, malheureusement, synonyme de risque cardiaque. Dès lors, il est préférable lorsqu’on envisage la reprise d’une activité physique régulière, y compris hors des structures d’une association, dans parler avec son médecin traitant.

Choisir un coach ou opter pour la progression

Passé un certain âge le sport peut être dangereux pour la santé si certaines précautions ne sont pas prises. Dans ce cas de figure, un coach sportif peut être un bon interlocuteur pour établir un planning de progression de ses efforts. Il s’agira de commencer doucement puis de se fixer des objectifs progressifs puis plus audacieux. Et là, franchir ces limites offrira aussi des moments de joie !