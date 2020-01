France Angleterre avec 5 toulousains

Fabien Galthié, sélectionneur entraîneur et Raphaël Ibañez, manager général ont annoncé la composition de l’équipe qui affrontera l’Angleterre pour le premier match du Tournoi des Six Nations Masculin 2020 le dimanche 02 février au Stade de France à Saint-Denis à 16h00, diffusé sur France 2. Veuillez trouver la composition ci-dessous : 1 BAILLE Cyril 26 ans 17 sélections Stade Toulousain 2 MARCHAND Julien 24 ans 2 sélections Stade Toulousain 3 HAOUAS Mohamed 25 ans 0 sélection Montpellier Hérault Rugby 4 LE ROUX Bernard 30 ans 37 sélections Racing 92 5 WILLEMSE Paul 27 ans 3 sélections Montpellier Hérault Rugby 6 CROS François 25 ans 2 sélections Stade Toulousain 7 OLLIVON Charles © 26 ans 11 sélections RC Toulon 8 ALLDRITT Grégory 22 ans 11 sélections Stade Rochelais 9 DUPONT Antoine 23 ans 20 sélections Stade Toulousain 10 NTAMACK Romain 20 ans 12 sélections Stade Toulousain 11 PENAUD Damian 23 ans 16 sélections ASM Clermont Ferrand 12 FICKOU Gaël 25 ans 51 sélections Stade Français Paris 13 VAKATAWA Virimi 27 ans 21 sélections Racing 92 14 THOMAS Teddy 26 ans 16 sélections Racing 92 15 BOUTHIER Anthony 27 ans 0 sélection Montpellier Hérault Rugby 16 MAUVAKA Peato 23 ans 1 sélection Stade Toulousain 17 POIROT Jefferson 27 ans 33 sélections Union Bordeaux-Bègles 18 BAMBA Demba 21 ans 7 sélections LOU Rugby 19 PALU Boris 23 ans 0 sélection Racing 92 20 WOKI Cameron 21 ans 0 sélection Union Bordeaux-Bègles 21 SERIN Baptiste 25 ans 33 sélections RC Toulon 22 JALIBERT Matthieu 21 ans 1 sélection Union Bordeaux-Bègles 23 RATTEZ Vincent 27 ans 3 sélections Stade Rochelais

