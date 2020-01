Avant Venise, l’expo de Laure Provost fait étape à Toulouse

C’est assez inédit, la création de l’artiste Laure Provost qui représentait la France à la dernière Biennale de Venise, qui a lieu tout les deux ans s’offre une petit tournée. Il s’agit de l’événement le plus important concernant l’art contemporain. La première étape se fait à Toulouse, au musée de Abattoirs . D’habitude réservé à un public restreint, cette création s’ouvre désormais à tous les publics jusqu’au 31 mai. Il a fallu à l’artiste adapter son oeuvre à l’espace en le divisant en trois parties dans trois pièces différentes. Une première salle, qui ressemble à une salle de cinéma, diffuse la pièce principale de cette exposition, un film. Une sorte de voyage initiatique à travers la France pour rejoindre Venise. Les personnages sont variés, ils possèdent chacun un don comme la magie ou encore la danse. Le spectateur déambule ensuite dans deux autres pièces et marche sur du sable. Dans ces pièces se trouvent des objets trouvés sur la route, des souvenirs etc. Tout raconte une histoire, celle du monde.

