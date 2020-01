Toulouse, des chercheurs font un lien entre obésité et cancer

Vos cellules graisseuses peuvent être un facteur aggravant si vous avez un cancer. En effet, selon une étude publiée dans la revue scientifique The Embo par une équipe de l’institut de pharmacologie de l’université Toulouse Paul Sabatier et le CNES, la graisse serait un carburant qui dans les cas de mélanomes (cancer de la peau). Entretien avec Laurence Nieto, professeur d’université en pharmacologie.

