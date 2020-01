Toutes les communes de l’agglo toulousaine payent l’eau au même prix

Depuis le 1er janvier 2020, les habitants de la métropole toulousaine se retrouvent sous une gestion commune de l’eau, sous la marque Eau de Toulouse Métropole. Avant, chaque communes avait un contrat particulier, depuis un mois 35 communes ont désormais un tarif unifié. Le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc (LR) l’assure, il n’y aura aucune hausse de prix. Tous les habitants verront la facture baisser. La plus grosse baisse devrait même être sur la commune de Drémil-Lafarge (31). Un tarif qui devrait être le plus bas de France toujours selon Jean-Luc Moudenc. Les deux dernières communes que compte la métropole, Toulouse et Blagnac, passeront sous ce service unifié, quant à elles, le 1er mars.