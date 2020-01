22 morts de la grippe en France depuis le mois de novembre

22 personnes sont mortes en France de la grippe depuis l’arrivée de l’épidémie soit depuis le mois de novembre 2019.

La grippe continue de tuer en France. Selon le bulletin épidémiologique publié ce mercredi par Santé Publique France, 22 personnes ont succombé à la grippe en France en moins de 3 mois. 2 enfants de moins de 15 ans, 12 cas âgés de 15-64 ans et 8 cas âgés de 65 ans et plus. Depuis le 4 novembre 2019, 244 cas graves de grippe ont été signalés indique ce bulletin officiel réalisé sur des données fiables. L’âge moyen des cas est de 53 ans. La majorité (75%) d’entre eux présente des facteurs de risque et 72% des 155 cas avec des facteurs de risque de complication pour lesquels le statut vaccinal est renseigné ne sont pas vaccinés.

En cette fin de mois de janvier la France est quasiment partout en phase épidémique. L’activité grippale est en forte augmentation dans l’ensemble des régions métropolitaines note ce bulletin officiel. Les régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Corse, Grand-Est, Hauts-de-France et Nouvelle Aquitaine passent cette semaine en phase épidémique. Seule la région Normandie reste cette semaine, en phase pré-épidémique