Cour Administrative de Toulouse, le maire de Montpellier porte plainte contre Belloubet

Le maire de Montpellier, Philippe Saurel, a annoncé porter plainte contre la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, pour prise illégale d’intérêts. M. Saurel a mandaté des avocats afin de saisir la Cour de justice de la République. Le maire Saurel estime que la Garde des Sceaux manque d’impartialité dans l’implantation de la nouvelle Cour administrative d’appel à Toulouse : Nicole Belloubet étant l’ancienne première adjointe de l’ex-maire de Toulouse Pierre Cohen (PS) et ancienne conseillère municipale de Toulouse. Le bureau d’étude, Vitam Ingénierie, situé à Blagnac est également pointé du doigt. Selon le maire de Montpellier et son avocat, le principal client de cette étude n’est autre que la ville de Toulouse. Dès lundi, le dépôt de plainte sera envoyé à la Cour de justice de la République.

Ce site utilise des Coockies pour mesurer son audience et proposer une publicité ciblée. Vous pouvez accepter (ou non) et au passage vous abonner aux ALERTES et NEWSLETTER du site d'actualités Toulouse7.com

S'abonner