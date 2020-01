2 enfants infectés par la Listeria après avoir mangé du fromage

Deux enfants, scolarisés sur la commune de Vauvert, ont été infectés par la bactérie Listeria monocytogene suite à la consommation du fromage « Moissac des Cevennes » à la cantine. L’un est hospitalisé, l’autre est suivi par son médecin traitant. Le fromage, porteur de la bactérie, a été servi le vendredi 17 janvier à environ 1 200 élèves d’écoles primaire et maternelle dans les 12 restaurants scolaires que compte la communauté de communes Petite Camargue. C’est le 22 janvier que la collectivité a été informée de la présence avérée de la bactérie dans les fromages. Les parents d’élèves ont été informés par courrier. Les deux cas d’infection ont été déclarés le 24 janvier. Les fromages au lait cru « Moissac des Cevennes » sont produits à la fromagerie des Cevennes, basée à Moissac-Vallée-Française en Lozère. Sur les 2,4 millions de fromage produits chaque année, 900 analyses sont effectuées. En 60 ans d’existence, avec 50 millions de fromages produits, c’est seulement la seconde fois que la société est confrontée à l’infection par la listeria. Outre les fromages servis à la cantine, d’autres ont été vendus en grande surface. Les distributeurs ont rappelé les produits. Entre 4000 et 5000 fromages au total. La vente a été stoppée depuis le 22 janvier. Les analyses depuis s’étant relevées négatives, la commercialisation devrait reprendre cette semaine. L’enquête pour connaitre les raisons de cette infection est toujours en cours. Les symptômes de la listériose peuvent survenir jusqu’à un mois après la consommation. Les parents d’élèves sont appelés à être vigilants en cas de douleurs abdominales, fièvre et vomissements de leurs enfants.

