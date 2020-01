La résurgence de l’antisémitisme est une réalité

Les Nations Unies ont commémoré ce lundi au siège de l’Organisation à New York la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, l’occasion pour le Secrétaire général de l’ONU de dénoncer la résurgence de l’antisémitisme aujourd’hui.

Libération d’ Auschwitz

Cette année, l’ONU a célébré le 75e anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques le 27 janvier 1945. Une commémoration a également eu lieu à l’ONU à Genève ce lundi et l’UNESCO a organisé un hommage la semaine dernière à son siège à Paris.

« Nous nous réunissons aujourd’hui à l’Assemblée générale des Nations Unies pour commémorer le 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz-Birkenau, pour nous souvenir des six millions de Juifs et de nombreux autres qui ont été assassinés par les nazis et leurs collaborateurs lors de l’Holocauste, et pour nous engager à empêcher toute répétition de ces crimes », a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans un discours lors de cette cérémonie.

« Notre solidarité face à la haine est plus que jamais nécessaire aujourd’hui, alors que nous assistons à une résurgence profondément inquiétante des attaques antisémites dans le monde », a-t-il ajouté.

Crimes de haine antisémites

New York a connu une augmentation de 21% des crimes de haine antisémites en 2019, a noté le chef de l’ONU. La France a connu une augmentation de 74% des attaques antisémites en 2018 et au Royaume-Uni, elles ont augmenté de 16%.

« Nous devons nommer ce phénomène pour ce qu’il est : il y a une crise mondiale de haine antisémite ; un flux constant d’attaques visant les Juifs, leurs institutions et leurs biens », a déclaré M. Guterres.

« Les néonazis et les suprémacistes blancs connaissent un nouvel essor, s’organisent et diffusent en ligne leur idéologie et iconographie empoisonnées », a-t-il souligné.