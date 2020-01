Une pétition contre le déploiement de la 5G

L’équipe mysmartcab autour de l’avocat toulousain Christophe Leguevaques lance cette pétition pour dénoncer les risques de la future internet 5G

Le déploiement de l’internet 5G additionné à celui de la fibre vise à fluidifier les connexions smartphones et ordinateur à Internet. Avec des perspectives économiques notamment en ce qui concerne l’internet des Objets. Mais aussi avec des risques comme le souligne une pétition lancée en fin de semaine dernière par l’équipe mysmartcab et l’avocat toulousain Christophe Leguevaques. Cette pétition qui a déjà recueilli plus d’un millier de signataires en quelques heures pointe plusieurs problèmes : le risque liée à l’exposition d’une nouvelle radiofréquence mais aussi “Le droit à l’autodétermination s’oppose à la soumission d’une population à des industriels adeptes du contrôle des citoyens”. Les pétitionnaires exigent désormais de la part des pouvoirs publics, la réalisation des études sanitaires et sociétales complètes sur les conséquences de la 5G.