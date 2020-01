Pour le TFC, la remontada n’a pas débuté à Lyon

Bon dernier du classement, le Toulouse Football Club a été sèchement battu à Lyon 3 à 0 dimanche après midi.

Pour le compte de la 21e journée de championnat, le Toulouse Football Club se rendait sur la pelouse de Lyon. Malgré ses deux nouvelles recrues et son nouveau gardien international Croate, le TFC a encaissé trois buts. Les trois buts marqués signés Cornet dès la 20e minute puis Dembélé et Toko Ekambi en fin de rencontre. Il s’agit là de la 11e défaite consécutive pour Toulouse en championnat ligue 1 de football. Les violets sont derniers avec 3 points de retards sur l’avant dernier Nîmes et à 6 longueurs du barragiste Amiens. En 21 journée, le club d’Olivier Sadran n’a marqué que 12 points et présente le plus large total de buts encaissés : 47 ! Toulouse devra aller prendre des points la semaine prochaine face à un concurrent direct dans la bas du classement : Amiens.