Collecte de sang urgente à Toulouse

C’est sous le regard des anges de la salle des illustres au Capitole à Toulouse que l’établissement français du sang est venu s’installer. Du 22 au 25 janvier, le public pourra venir donner son sang pour cette collecte géante. 3000 donneurs sont attendus. L’EFS espère obtenir plus de 1000 litres de sang pour répondre aux besoins lors de cette collecte nommée mon sang pour les autres et organisé par le Rotary depuis 1998. La période du mois de janvier est d’ailleurs la plus compliquée en terme de dons à cause des maladies. Pour cette opération : prêt de 400 bénévoles sont mobilisés pour accueillir les donneurs. La démarche complète dure moins d’une heure. La salle sera ouverte de 11h30 à 19h ce mercredi, jeudi et vendredi et samedi de 11H à 13H. Nathalie est sage-femme, elle est amené à donner parfois du sang pour sauver des vies, c’est pourquoi elle est venu donner aujourd’hui. Elle espère bien donner le bon exemple à ces enfants. Pour Sarah qui est infirmière c’est une évidence aussi, elle nous confirme que le don est indolore. La collecte est aussi l’occasion d’apprécier les peintures de la salle des illustres. Après chaque dons, une collation est offerte. Au mois d’avril, le don du sang sera ouvert aux personnes homosexuelles qui n’auront pas eu de rapports depuis 4 mois.