Tempête Gloria, Impressionnants cumuls de pluie sur les Pyrénées Orientales

La tempête Gloria est arrivée lundi soir sur l’Est des Pyrénées. Ce mercredi les départements de l’Aude et des Pyrénées Orientales sont en alerte vigilance orange.

Comme prévu par Météo France, les cumuls de précipitations sont très importants sur l’est des Pyrénées. La tempête Gloria a apporté d’importantes quantités de pluie en plaine et d’importants cumuls de neige au delà des 1800 mètres d’altitude. La situation est préoccupante sur place : le risque d’inondations est élevé. Face à ces risques, d’importants renforts de pompiers ont été envoyés sur place depuis toute l’Occitanie. Sur cette période de trente six heures, on relève 120 mm à Perpignan, 224 mm à Amélie-les-bains, 204 mm à Trouillas, 200 mm à Argelès, 166 mm à Saint Paul de Fenouiillet.

Sur l’Aude, on relève 40 à 60 mm en trois heures sur les Corbières. L’activité avalancheuse attendue au cours des prochaines 24 heures est observée en moyenne tous les dix ans pointe le bulletin d’alerte.