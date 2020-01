Déjà 17 morts de la Grippe en France

La crise climatique, la persistance des fortes inégalités, et la hausse de l'insécurité alimentaire et de la sous-alimentation affectent la…

La tempête Gloria est arrivée lundi soir sur l'Est des Pyrénées. Ce mercredi les départements de l'Aude et des Pyrénées…

L’activité grippale est en augmentation ou stable dans les régions métropolitaines. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Pays de la Loire passent cette semaine en phase épidémique. Les autres régions restent en phase pré-épidémique annonce Santé Publique France. Depuis le 4 novembre 2019, 183 cas graves de grippe ont été signalés en France. 17 personnes sont mortes de la grippe en France depuis de l’arrivée du nouveau virus. Pour cette seule semaine de janvier, Santé Publique France a relevé 3 417 passages aux urgences pour syndrome grippal dont 328 hospitalisations. Il est à noter que plusieurs types de virus sont en circulation en France : des virus grippaux de type A et de type B

Ce site utilise des Coockies pour mesurer son audience et proposer une publicité ciblée. Vous pouvez accepter (ou non) et au passage vous abonner aux ALERTES et NEWSLETTER du site d'actualités Toulouse7.com

S'abonner