Inondations, La Haute Garonne passe en alerte orange

L’Aude et les Pyrénées orientales sont en vigilance rouge pour risques exceptionnels. Conséquences de la tempête Gloria, les départements de l’Ariège et de la Haute Garonne passent également en alerte météo vigilance orange. Ce sont les affluents ariégeois de la Garonne qui vont gonfler dans la soirée. Le risque inondation est désormais réel et la plus grande prudence est de mise à proximité des rivières, et sur les routes.