Alerte rouge pour l’Aude et Pyrénées orientales

La tempête Gloria est arrivée lundi soir sur l'Est des Pyrénées. Ce mercredi les départements de l'Aude et des Pyrénées…

Avec le redoux se poursuivant, la fonte de la neige contribuera à augmenter le débit des cours d’eau. Sur le littoral des Pyrénées-Orientales et de l’Aude, la houle et les fortes vagues d’est à nord-est vont gêner l’écoulement des rivières indique ce soir la préfecture des Pyrénées Orientales.

La tempête Gloria touche durement l’Aude et les Pyrénées orientales. Les deux départements du sud est de la région Occitanie sont placés en alerte météo vigilance rouge. Les autorités conseillent d’éviter tout déplacement et procèdent aux premières évacuation de populations le long de la rivière Agly à Pia, Rivesaltes ou le Barcarès. Habituellement à deux mètres le niveau atteint les 6 mètres et continue de gonfler. Il est à noter que les autorités de défense zone sud ont envoyé d’importants renforts de pompiers sur place.

