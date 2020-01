Toulouse, la French Tech se réorganise pour gagner en efficacité

La French Tech veut connecter les startups

La French Tech Toulouse présente sa nouvelle feuille de route pour l’année 2020. Aujourd’hui gouvernée par des 9 entrepreneurs (avant par Toulouse métropole), l’association se recentre autour de quatre grands axes : connecter les startups, accélérer leur développement en France et à l’international, fédérer les Start-up dans un même écosystème et faire rayonner Toulouse grâce à de grosses entreprises comme EasyMiles, Sigfox ou encore La French Tech Toulouse, veut se positionner comme un catalyseur entre les structures d’accompagnement et les startups. L’objectif : gagner du temps, être plus efficace, grâce à des outils développer par la French Tech Toulouse.

Rapprocher startups et pouvoirs publics

Des outils, comme la création d’un observatoire des startups, des rendez-vous d’entraides pour les dirigeants de startups d’un même secteur et également rapprocher les startups et les acteurs publics tel que l’URSAFF grâce à la French Tech Central. Dotée d’un budget de 200 000 euros, à 50% financé par la Région et la métropole toulousaine et à 50% par les cotisations des startups membres de la French Tech Toulouse. Ils espèrent accompagner entre 200 et 300 startups toulousaines. À Ramonville, la société Innersense, a été accompagnée par la French Tech en 2018. L’entreprise a bénéficié du programme d’accompagnement Pass French Tech . Aujourd’hui, cette société créée en 2014, emploie une trentaine de salariés à Toulouse. Elle vient de fusionner avec une autre entreprise, SPI Software basée à Rodez et Montpellier. Cette société spécialisée dans la création d’application en 3D et de réalité virtuelle pour l’ameublement, veut actuellement consolider sa présence à l’étranger et notamment aux Etats-Unis et va bénéficier de l’expérience des startups toulousaines déjà présentes là-bas pour gagner en efficacité.