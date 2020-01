Tempête Gloria. Des pompiers de Haute Garonne en renfort dans les Pyrénées Orientales

La tempête Gloria a atteint les Pyrénées Orientales. Les fortes chutes de neige et les importantes pluies font craindre des inondations. Des pompiers de Haute Garonne sont envoyés en renfort sur place.

Le département des Pyrénées Orientales est aujourd’hui placé en alerte météo vigilance orange. Des fortes chutes de neige, jusqu’à 1,5m en montagne, suivi d’un redoux et de fortes pluies font craindre d’importantes inondations. Face à ce risque majeur pour la sécurité des personnes et des biens, les autorités de la zone sud ont décidé de renforcer les moyens humains présents sur place. 24 sapeurs pompiers du département placés sous le commandement du capitaine Julien Cala et 7 véhicules ont été affectés à cette mission. Le détachement était attendu pour ce midi au centre d’incendie et de secours de Perpignan Sud. Les personnels sont issus des casernes de Auterive, Bagnères-de-Luchon, Cadours, Carbonne, Cazères, Cintegabelle, Colomiers, Montréjeau, Ramonville Buchens, Rieumes, Saint-Gaudens, Saint-Jory, Toulouse Vion et Lougnon, Verfeil, Villefranche-de-Lauragais, du service de santé et de secours médical et des groupements formation et opérations. Un autre détachement de sapeurs-pompiers Tarnais composé de 6 véhicules, 2 embarcations et 18 hommes a pris la route depuis le centre de secours de Gaillac en direction des Pyrénées-Orientales