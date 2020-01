Airbus installe une nouvelle chaîne d’assemblage A321 à Toulouse

D’ici mi-2022, l’usine Jean-Luc Lagardère, site d’assemblage actuel de l’A380 à Toulouse, abritera une chaîne A321 annonce Airbus ce mardi.

Après l’échec du programme gros porteur A380, Airbus a décidé de transformer l’usine Jean Luc Lagardère, en y installant “de nouvelles capacités de production A321 sur son site de Toulouse“. “Nous bénéficions d’une forte demande qui atteint des niveaux sans précédent pour notre famille leader A320neo, en particulier ses dérivés A321 long-courrier (Long Range (LR)) et très long-courrier (Xtra Long Range (XLR))”, a déclaré Michael Schoellhorn, Chief Operating Officer d’Airbus. “Afin d’optimiser le flux industriel, nous avons décidé d’augmenter notre capacité et flexibilité globale de production pour l’A321, mais aussi d’établir une chaîne d’assemblage final de nouvelle génération à Toulouse.” Actuellement, la seule chaîne d’assemblage final européenne de l’A321 est implantée sur le site d’Airbus à Hambourg. L’A321 est également assemblé et livré depuis Mobile, en Alabama, aux États-Unis. Le site de Toulouse a été sélectionné pour plusieurs raisons précise l’avionneur européen : compétitivité globale, délai de commercialisation, coût d’investissement, surface au sol et ressources disponibles.