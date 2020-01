Municipales, la circulaire Castaner très critiquée

C’est une circulaire qui rend fou de rage les opposants à La République en Marche. La circulaire dite Castaner, diffusée en décembre dernier et signée par le ministre de l’Intérieur. Lors des prochaines municipales elle impose aux préfets, d’attribuer une nuance politique aux listes dans les communes de 9000 habitants et plus. Une mesure pour les non-macronistes qui vise à maquiller les futur résultats, car les candidats de plus de 30 000 communes qui ne franchissent pas ce seuil ne sont pas pris en compte. Un masque de fumée pour certains, une mesure qui a du sens pour le préfet de l’Hérault. Alors cette formulaire va-t-elle réellement fausser la lecture des résultats? Pas si sur relance notre sociologue Michel Crespy. Avant la mise en place de cette circulaire, l’indication d’une nuance politique était imposée dans les commune d’au moins 1000 habitants.