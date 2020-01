Lovre Kalinić nouveau gardien du Toulouse Football Club

Lovre Kalinic parviendra t il à sauver le TFC de la descente en ligue 2 ? Âgé de 28 ans, il arrive dans la ville rose en prêt d’Aston Villa jusqu’à la fin de la saison. Né en 1990 à Split, il a été formé au club de l’Hajduk Split. Il a ensuite évolué dans le championnat belge à la Gantoise avant d’être transféré à Aston Villa. Le montant de son transfert à Toulouse n’a pas été dévoilé. Haut de 201 centimètres, il est le plus grand footballeur à prendre part à la Coupe du monde 2018 qui se déroule en Russie. Il n’a joué qu’un seul match dans cette coupe du monde et n’était que remplaçant lors de la finale perdue contre la France. Pour tenter de se sauver le club dirigé par Olivier Sadran semble d’abord vouloir muscler ses lignes arrières : le club avait déjà annoncé le recrutement du défenseur norvégien Ruben Gabrielsen , lors de ce mercato d’hiver.

