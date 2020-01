La tempête Gloria arrive sur les Pyrénées

La crise climatique, la persistance des fortes inégalités, et la hausse de l'insécurité alimentaire et de la sous-alimentation affectent la…

Attention si vous habitez dans les Pyrénées-Orientales, le passage de la tempête Gloria va être accompagné d’importantes chutes de neige! Météo France place donc le département en vigilance orange pour neige et verglas à partir de lundi soir. Au total on attend près d’1m50 de neige en haute d’altitude. Des vents violents avoisinant les 110 km/h sont également attendus. A noter aussi que l’Aude est placé en jaune pour les mêmes raisons, et que les Hautes-Pyrénées sont concernés par des risques d’avalanche.

