Le retour d’Intervilles sans vachettes fait polémique

La célèbre émission de télévision Intervilles devrait revenir sur les écrans cet été. Problème, la production refuserait la présence des fameuses vachettes dans le jeu.

L’émission Intervilles fait partie des grandes heures de la télévision française. Avec les animateurs Léon Zitrone et Guy Lux, des villes se sont régulièrement affrontées dans des séries d’épreuves pour tenter de remporter le trophée. Planche savonnée et surtout courses de vachettes ont régulièrement rythmé cette émission estivale. On se souvient notamment d’une épreuve toulousaine où le maire avait terminé, en direct à la télévision, tout habillé dans la piscine. Abandonné quelques années, Intervilles devrait être reprogrammé cet été à la télévision. La production ne souhaiterait plus intégrer des vachettes dans le jeu. Cette annonce soulève une vive polémique dans le sud ouest et particulièrement dans les Landes ou le bas Armagnac où précisément, les courses de vachettes sont des traditions fortes.