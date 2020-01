Retraites, des dizaines de milliers à dire non à Macron à Toulouse

Quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi partout en France et en Occitanie où plusieurs milliers de manifestants ont battu le pavé. A Toulouse environ 20 000 personnes -plus de 100 000 selon les organisateurs-. d’après la police sont une nouvelle fois descendu dans la rue pour protester contre la refonte du système des pensions. Dans le cortège des salariés du public mais aussi du privé comme ceux des entreprises Airbus ou Continental. Même tableau du côté de Nîmes où les salariés de la source Perrier ont également manifesté. Le gouvernement doit de nouveau recevoir les partenaires sociaux pour de nouvelles négociations dès la semaine prochaine.

