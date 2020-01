Enfin des chutes de neige sur les Pyrénées

La neige commence à manquer dans les stations de ski. Bonne nouvelle, des flocons tombent ce samedi sur les Pyrénées. Le risque avalanche est réel.

Après plusieurs semaines de soleil, ce vendredi 10 janvier marque le retour d’une perturbation un peu plus active sur le sud ouest de la France. Il pleut un peu partout en plaine et bonne nouvelle pour les amateurs de sports d’hiver, la neige fait son retour en altitude sur les Pyrénées. Au fil des heures la limite pluie neige devrait se situer aux alentours de 1200 mètres dans les vallées. Selon les vallées, il est prévu entre 10 et 20 centimètres de poudreuse sur les versants des Pyrénées. Une bonne nouvelle pour des stations de ski qui, et malgré d’importantes chutes de neige en début de saison, pâtissent, an bas des pistes, d’un manque de manteau neigeux. Les flocons arrêteront de tomber en fin de journée. Météo France prévoir le retour du soleil pour samedi. Il est à noter que les départements des Hautes Pyrénées, de la Haute Garonne, de l’Ariège et des Pyrénées Atlantiques sont placés en alerte météo vigilance jaune pour risque avalanches.