Saint Girons, une femme découverte mourante, bâillonnée et les mains liées

Vendredi soir, une femme âgée d’une cinquantaine d’année a été découverte mourante à son domicile situé dans un appartement de la périphérie de Saint Girons. C’est sa fille qui a découvert la victime et prévenu les secours a indiqué la Dépêche du Midi qui révèle l’affaire. Malgré les soins, la victime est décédée. Fait particulièrement troublant, cette femme a été découverte, la bouche bâillonnée et les mains liées. Ce qui laisse présager un assassinat. D’importants moyens humains, de police et gendarmerie, ont été déployés sur les lieux pour tenter d’établir les circonstances de ce drame et de découvrir le ou les auteurs. La police scientifique a investi l’appartement et procédé aux premiers relevés. Une autopsie doit être pratiqué sur le corps de la victime.