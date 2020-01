Rugby, Elissalde rejoint Garbajosa à Montpellier

Jean-Baptiste Elissalde vient renforcer le staff du MHR. Le club de rugby montpellierain va bénéficier de l’expérience de l’ancien demi de mêlé international. Ellisalde rejoint Xavier Garbajosa, avec qui il avait joué en équipe de France et au Stade toulousain. Jean-Baptiste Elissalde vient de terminer son contrat avec le staff de l’équipe de France en novembre et avait été membre de l’encadrement du club de Toulouse en 2011 et 2012.

