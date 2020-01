Michel Roussel nouveau directeur des affaires culturelles Occitanie

Michel Roussel prendra officiellement ses fonctions le 13 janvier prochain.

Inspecteur et conseiller hors classe de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle, Michel Roussel, Chevalier des arts et lettres en 2014 et de l’ordre national du Mérite en 2019, directeur régional des affaires culturelles de la région Bretagne, succède à Laurent Roturier à compter du 13 janvier 2020.

Michel Roussel a d’abord été en poste à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de la région Bourgogne où il a occupé les fonctions de directeur régional des affaires culturelles adjoint de décembre 2008 à septembre 2014, il a exercé à la DRAC de la région Nord-Pas-de-Calais (devenue la région Hauts de France) de septembre 2014 à novembre 2016. Enfin, il a rejoint la région Bretagne en novembre 2016, en qualité de directeur régional des affaires culturelles.

Il a exercé en tant que directeur des affaires culturelles au Conseil général de la Moselle (1993 – 1994) et de la ville de Grenoble (2005 – 2008).

Membre du Conseil national des œuvres dans l’espace public dans le domaine des arts plastiques depuis mai 2018, il connait aussi le monde du théâtre pour avoir été conseiller théâtre aux DRAC des régions Haute-Normandie et Rhône-Alpes, puis administrateur du théâtre des quartiers d’Ivry (compagnie Catherine Daste) et chargé des relations publiques au théâtre d’Épinal (Compagnie Houdart).

Basé au siège de la DRAC de la région Occitanie à Montpellier, organisée en 3 pôles (Patrimoines et architecture, Création, Action culturelle et territoriale) comptant 264 agents répartis sur les sites de Montpellier, Toulouse et les 13 unités départementales de l’architecture et du patrimoine (UDAP), il aura la charge de conduire la politique culturelle définie par le ministère de la Culture sous l’autorité du préfet de région Occitanie.