Le Stade Toulousain battu par le Stade Français

Le clasico du rugby français entre le Stade Toulousain et le Stade Français se jouait dimanche soir à Paris.

Le Stade Toulousain encaisse 3 essais

Fickou et Maestri ancien joueur du Stade Toulousain désormais joueurs du Stade Français étaient bien présents sur la pelouse pour ce dernier match de la 13e journée de championnat top14 de rugby. Une équipe du Stade Français en difficulté en ce début de championnat, dernière du classement, qui, avec le retour de ses nombreux internationaux s’est refait la cerise dimanche face au champion de France.

Malgré une entame de match bien maîtrisé par les Rouge et Noir et ponctuée de deux coups de pied réussis de Ramos, les parisiens ont pris le jeu à leur compte en fin de première mi temps pour marquer un premier essai par Macalou. De retour des vestiaires, les Toulousains ne parviennent plus à endiguer les attaques de leurs adversaires et encaissent deux nouveaux essais par Macalou et Fickou. Malgré un sursaut d’orgueuil signé du champion du monde Kolbe, le Stade Toulousain s’incline logiquement 30 à 18.

Toulouse pointe à la 7e place

Au classement, le Stade Français quitte la dernière place désormais occupée par Agen. Avec 30 points, le Stade Toulousain sort du top6 pour pointer à la 7e place à une longueur de Montpellier 6e et déjà 17 points de retard du leader Bordeaux Bègles.