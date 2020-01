Après Kombouaré, la dernière chance du Toulouse Football Club ?

La défaite en coupe de France contre un club de milieu de tableau du championnat Nationale 2 a accéléré le départ d’Antoine Kombouaré

Le Toulouse Football Club a été éliminé de la Coupe de France ce week end par un club qui évolue en milieu de tableau du championnat Nationale 2 ! Déjà écartés de la coupe de la ligue et derniers du championnat ligue1, le Toulouse Football Club traverse une crise sportive sans précédent. Antoine Kombouaré, arrivé à l’automne pour relever le club n’a remporté qu’un seul match en plus de dix coachés. Cette dernière défaite contre un club qui joue trois divisions en dessous du TFC a coûté sa place à Kombouaré officiellement limogé dès dimanche matin. Denis Zanko, actuel Directeur technique du Centre de Formation du club va assurer l’entraînement du groupe professionnel. En intérim ? Ou un pari audacieux mais risqué ? Le président du club, Olivier Sadran tient une conférence de presse et devrait faire part de ses intentions, pour le mercato, pour la gouvernance du club et le poste d’entraîneur dès ce lundi soir.