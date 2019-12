La saison du TFC est pour le moment très difficile. Le club de la Garonne est actuellement dernier de Ligue 1 et son maintien pourrait s’annoncer difficile.

TFC : le maintien s’annonce difficile

Pour le Toulouse Football Club, les saisons se suivent et se ressemblent. Alors que le club de la Garonne a difficilement sauvé sa place en Ligue 1 lors de la saison 2018-19, cela pourrait être encore plus difficile cette saison. En effet, après 17 matchs, les Toulousains sont derniers du classement, avec 4 points de retard sur Amiens, le premier non reléguable. Pire que ça, depuis le début de la saison, ils n’ont remporté que trois.

Les saisons difficiles s’enchainent

Depuis déjà plusieurs années, le TFC enchaine les mauvais résultats et lutte pour se maintenir en Ligue 1, une compétition sur laquelle vous pouvez faire un foot pari sportif Netbet. Déjà, lors de la saison 2017-18, Toulouse était parvenu à décrocher sa place en barrage in extremis et s’était finalement sauvé en s’imposant 4-0 contre Ajaccio sur match aller-retour. Cependant, l’équipe corse était fortement handicapée par plusieurs suspensions consécutives à son match précédent contre Le Havre.

La saison suivante, les Toulousains ont dû attendre l’avant dernière journée pour assurer leur maintien est terminent à la 16e place. Enfin, cette année, Toulouse s’est maintenant emparé de la dernière place du classement en compte 4 points de retard sur le premier non reléguable. Bien que la saison soit encore longue, il ne faudrait pas que les Toulousains restent à une telle place trop longtemps. Ils doivent donc réagir dès la 18 journée, lors de laquelle ils reçoivent le Stade de Reims.

Un bilan catastrophique pour Kombouaré

Alors qu’Antoine Kombouaré est le nouvel entraineur toulousain depuis le 19 octobre 2019, son bilan est assez catastrophique. Alors qu’il remplaçait Alain Casanova, l’ancien entraineur du PSG commençait très bien son nouveau contrat en s’imposant 2-1 contre Lille. Cependant, après ce match, il s’est incliné sur 6 des 7 matchs de championnat suivants, le club connaissant une des pires séries de son histoire.

Depuis qu’il est entraineur de Toulouse, Antoine Kombouaré n’a remporté que 4 points en 8 rencontres, soit une moyenne de 0,5 points par match. Pire encore, depuis le début de la saison dernière, Antoine Kombouaré a entrainé trois clubs (Guingamp, Dijon et donc Toulouse). Lors de ces trois contrats, il s’est incliné à 31 reprises en 53 matchs. Aucun de ses confères n’a fait pire durant cette période. On peut donc légitimement avoir quelques doutes sur le fait que l’ancien parisien soit l’homme de la situation et qu’il puisse sortir les Toulousains du bourbier dans lequel ils sont embourbés. À sa décharge, il est tout de même important de signifier que depuis son arrivée à Toulouse, il a dû faire avec un calendrier très compliqué, affrontant notamment Lille, Rennes, Monaco, Marseille ou Lyon, des clubs qui ont des ambitions bien plus élevées que les Toulousains.

En conclusion

Alors que le Toulouse Football Club est actuellement lanterne rouge de Ligue 1, on peut légitimement s’inquiéter pour son maintien. Le club de la Garonne reste sur plusieurs saisons très difficiles pendant lesquelles il jouait le maintien. En outre, Antoine Kombouaré, l’entraineur actuel, rencontre des difficultés pour s’adapter à son nouveau poste et n’a remporté que 4 points en 8 rencontres.