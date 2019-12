Une nouvelle tempête annoncée sur Toulouse dimanche

Une partie de la falaise longeant la RD55 entre Vabre et Roquecourbe dans les monts de Lacaune à l'est du…

Ce vendredi 20 décembre, le département de la Haute Garonne est encore placé en alerte météo vigilance orange pour vents violents. La situation devrait s’améliorer au fil des heures notamment sur les Pyrénées. Mais Météo France annonce d’ores et déjà le passage d’une nouvelle tempête sur toute la France et sur le sud ouest dans la nuit de samedi à dimanche. D’ores et déjà, les prévisionnistes font état de vent violents qui pourront par endroit dépasser les 100 km/h. Ce très fort coup de vent devrait se prolonger toute la journée de dimanche pour s’atténuer dans la nuit de dimanche à lundi. Des pluies parfois soutenues accompagneront le passage de cette nouvelle tempête.

