Tarn. la falaise s’effondre sur la route

Les pluies annoncées dans les prochains jours pourraient encore la fragiliser. C’est pourquoi la route a été barrée et une déviation via les RD 53 et RD 89 a été mise en place. Il est impératif de respecter cette mesure de sécurité souligent les autorités. Les travaux seront entrepris dès le mois de janvier. Aussi la fermeture pourrait être maintenue durant plusieurs semaines.

