Graulhet, un feu détruit une ancienne mégisserie

Un violent incendie a détruit mercredi un bâtiment industriel désaffecté de 4000 m² à Graulhet. Face à l’ampleur de ce feu, des pompiers ont été appelés en renfort de tout le département ; Graulhet, Gaillac, Albi, Castres, Lavaur, Castelnau-de-Montrimal, Saint-Juéry, Saint-Paul-Cap-De-Joux. Quelques 60 pompiers ont participé à cette opération. Si nul blessé n’est à déplorer, par mesure de sécurité, une crèche située à 400 mètres du sinistre a été confinée (13 enfants et 5 adultes). Le bâtiment a été entièrement détruit dans cet incendie dont les causes ne sont pas connues.

