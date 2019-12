Écologie, transports, éducation, Carole Delga présente le budget 2020 de la région Occitanie

3,5 milliards d’euros c’est le budget de l’Occitanie pour l’année 2020 présenté mercredi par Carole Delga, la présidente de région. Un budget qui sera débattu en assemblée plénière jeudi à Montpellier. Parmi les lignes de dépense, la transition écologique, l’éducation et les transports. Il est notamment question de rouvrir deux lignes de train avec un opérateur extérieur. Le transport c’est aussi l’un des axes soutenus par le Ceser, Conseil économique environnemental régional qui a validé le budget, il espère voir se concrétiser le projet de ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan. Pour l’instant seule la LGV entre Toulouse et Bordeaux a été validée par le gouvernement.

Des économies vont être réalisées à hauteur de 35 millions d’euros, et des investissements massifs dans différents secteurs pour amener des services à la population. Ainsi, deux nouveaux lycées vont ouvrir à la rentrée 2020, Cazères en Haute Garonne et Gignac dans l’Ayrault. La région va augmenter l’aide aux entreprises qui comptent moins de 50 salariés pour des économies d’énergies. Autre nouveauté, la région va diviser par deux le coût du transport scolaire, passant de 90euros actuellement à 45e. Un des enjeu pour la région, l’emploi, et notamment l’emploi des jeunes. Car chaque mois la région accueille 2000 nouveaux actifs, il faut donc trouver 2000 emplois (pour la même population, la région Aquitaine a besoin de 1200 emplois, les Hauts-de-France 600). Pour cela l’accent va être mis sur l’aide aux petites entreprises et sur le volet formation des demandeurs d’emplois pour qu’ils puissent correspondree aux besoins des entreprises. Enfin, la région a confié au Conseil Economique Social et Environnemental Régional l’organisation d’un audit citoyen sur la gestion régionale qui devrait être remis aux élus à l’automne 2020