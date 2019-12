Alertes aux vents violents jusqu’à 200 km/h

Vigilance météorologique orange pour vents violents sur le département de la Haute-Garonne. Des rafales pourront atteindre les 200 km/h dans certaines zones.

200 km/h en haute montagne des Pyrénées

Actuellement, le vent de sud est déjà fort, voire très fort en haute montagne, avec des rafales de 100 à 120 km/h, très localement 130 à 150 km/h. Dans la journée, les vents restent forts à très forts et un renforcement marqué s’opère en soirée par l’ouest.

Les rafales attendues seront souvent violentes en montagne avec 150 à 170 km/h, voire 180 à 200 km/h en haute montagne, mais elles pourront être également très fortes dans les vallées orientées au sud, pouvant déferler plus loin sur le piémont, avec des valeurs de 100 à 120 km/h possibles, localement plus dans les vallées les plus exposées.

Fortes pluies annoncées sur les Pyrénées

Le vent d’Autan soufflera plus faiblement en région toulousaine et sur le reste du département avec des vitesses comprises entre 70 et 80 km/h.

Une accalmie relative dans la matinée de vendredi sur la chaîne pyrénéenne est attendue, avec des vents qui s’orientent au secteur sud-ouest et qui ne concernent plus que la montagne avec des valeurs en baisse vers 100 à 120 km/h, puis qui faiblissent plus nettement ensuite.

A noter que ces vents violents s’accompagneront de fortes pluies sur les crêtes pouvant apporter sur l’épisode 100 à 120 mm sur les hauts bassins, avec une limite pluie-neige vers 2000 m.

Stations de ski fermées

Les maires, les services et les opérateurs ont été alertés. Un point de situation avec les 4 stations de ski du département a été fait, celles-ci sont fermées ce jour. Le préfet engage chacun à être très vigilant et à respecter les consignes de sécurité.

Rappel aux usagers concernant les vents violents :