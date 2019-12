Retraites. Pas de trêve avant le retrait du projet selon l’intersyndicale hors CFDT

Au lendemain d’une impressionnantes journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, l’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, MNL, FIDL et UNL annonce exiger un retrait total du projet de réforme. A défaut, les actions de grève et de manifestations se poursuivront pendant les vacances. ” Sans annonce du retrait, il n’y aura pas de trêve. Nous appelons à organiser des actions de grève et de manifestation partout où c’est possible, notamment le 19 décembre par des mobilisations locales et ce, jusqu’à la fin de l’année” a indiqué l’intersyndicale. Ces syndicats qui avaient déjà réussi à organiser de puissantes manifestations début décembre disent “Elles rappellent disponibilité pour discuter d’un autre projet pour le renforcement et l’amélioration du système actuel par répartition, solidaire et intergénérationnel”.

Le syndicat CFDT, désormais première force syndicale, par la voix de son patron Laurent Bergé a indiqué ne pas être favorable à des actions pendant les vacances de Noël. La CFDT qui s’oppose non au principe de retraite par points mais à celui de la hausse de l’âge “dit pivot” pour partir à la retraite avec une pension à taux plein, avait appelé à la grève mardi 17 décembre.

Ce rapport de force va donc se prolonger à l’heure où le nouveau secrétaire d’Etat en charge du dossier vient d’être nommé. Face à la pression et aux possibles conflits d’intérêts Jean Paul Delevoye a démissionné du gouvernement. Emmanuel Macron a nommé le député LREM Laurent Pietraszewski secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, chargé des Retraites. Ce député, ancien Directeur des Ressources Humaines du groupe Auchan est présenté comme un spécialiste du dossier des retraites.