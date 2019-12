Retraites. Macron remplace Delevoye par Laurent Pietraszewski

Face à la pression et aux possibles conflits d’intérêts Jean Paul Delevoye a démissionné du gouvernement. Emmanuel Macron a nommé le député LREM Laurent Pietraszewski secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, chargé des Retraites. Ce député, ancien Directeur des Ressources Humaines du groupe Auchan est présenté comme un spécialiste du dossier des retraites. Il prend ses fonctions au lendemain d’une manifestation nationale, intersyndicale qui a réuni plus d’1 million de personnes pour dire leur opposition à ce projet. C’est un défi qui attend donc ce nouveau membre du gouvernement qui a siégé pour le première fois en conseil de ministres ce mercredi matin.

