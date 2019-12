Gramat, l’hôtel en parti détruit dans un incendie

Grace à l’action des personnels engagés, si l’appentis de 50 m2 et une partie des cuisines ont été détruits, le reste du bâtiment a pu être sauvé. A noter que l’établissement était fermé pour congés saisonnier et qu’aucune victime n’est à déplorer.

Les Sapeurs-Pompiers du Lot ont reçu ce mercredi 18 décembre peu avant 4H de nombreux appels de secours leur signalant un important panache de fumée à proximité de la gare ferroviaire de Gramat dans le Lot. Au plus fort de l’intervention, une quarantaine de Sapeurs-Pompiers en provenance des Centres d’Incendie et de Secours de Gramat, Bretenoux, Saint-Céré, Lacapelle-Marival et Martel étaient présents sur place.

